新的所有权结构赋予嘉实多更大的财务与运营灵活性，以支持其下一阶段的增长。

嘉实多新董事会成立，由Ben van Beurden（其是Clariant AG现任董事会主席，同时也是Shell plc前任首席执行官）担任主席

伦敦及纽约时间2026年11月2日—— 专注于基础设施另类资产管理的领先投资公司Stonepeak今日宣布，已完成从英国石油公司（“bp”）(纽约证券交易所代码：BP) (伦敦证券交易所代码：BP) 手中收购全球润滑油领导者嘉实多65%的股份。bp将保留嘉实多35%的少数股权。

在 Stonepeak 的支持和 bp 的持续助力下，嘉实多将巩固其作为全球最大润滑油和热管理液供应商之一的地位，服务于乘用车、商用车和工业终端市场。新的所有权结构赋予嘉实多更大的财务和运营灵活性，使公司能够凭借自身品牌的技术、客户关系和全球影响力，在现有布局区域加速增长，并拓展至相邻市场。

这是嘉实多127年发展历程中一个激动人心的里程碑，我们很高兴能参与其中。” 在与嘉实多杰出的领导团队和员工紧密合作下，我们近期的工作重点将放在运营优化和可持续增长上。我们相信嘉实多拥有无比光明的未来，我们期待帮助嘉实多巩固其市场领先地位，持续为客户提供优质产品与服务，开启下一个增长阶段。 Anthony Borreca Stonepeak高级董事总经理

嘉实多凭借强大的实力开启新的发展篇章，拥有值得信赖的品牌、牢固的客户关系、优秀的员工以及清晰的增长战略。对于我们作为 bp 的成员所取得的成就，我倍感自豪。我也非常高兴能与Stonepeak合作，延续这一发展势头，充分释放嘉实多的潜力，并为我们的合作伙伴创造更大的价值。 Michelle Jou 嘉实多首席执行官

正如公告新闻稿中所述，加拿大养老金计划投资委员会（“CPP Investments”）也将作为间接少数股东进行投资，为本次交易提供支持。

伴随此次交易的完成，嘉实多成立新董事会，由Ben van Beurden（其是Clariant AG现任董事会主席，同时也是Shell plc前任首席执行官）担任主席。董事会将由四名独立董事（包括主席）、三名隶属于Stonepeak的董事、二名来自bp的董事以及一名来自CPP Investments的董事组成。每位董事都具备深厚且相关的专业经验，这对嘉实多公司将大有裨益。