Stonepeak 已完成从 bp 手中收购嘉实多的多数控股权。
伦敦及纽约时间2026年11月2日—— 专注于基础设施另类资产管理的领先投资公司Stonepeak今日宣布，已完成从英国石油公司（“bp”）(纽约证券交易所代码：BP) (伦敦证券交易所代码：BP) 手中收购全球润滑油领导者嘉实多65%的股份。bp将保留嘉实多35%的少数股权。
在 Stonepeak 的支持和 bp 的持续助力下，嘉实多将巩固其作为全球最大润滑油和热管理液供应商之一的地位，服务于乘用车、商用车和工业终端市场。新的所有权结构赋予嘉实多更大的财务和运营灵活性，使公司能够凭借自身品牌的技术、客户关系和全球影响力，在现有布局区域加速增长，并拓展至相邻市场。
正如公告新闻稿中所述，加拿大养老金计划投资委员会（“CPP Investments”）也将作为间接少数股东进行投资，为本次交易提供支持。
伴随此次交易的完成，嘉实多成立新董事会，由Ben van Beurden（其是Clariant AG现任董事会主席，同时也是Shell plc前任首席执行官）担任主席。董事会将由四名独立董事（包括主席）、三名隶属于Stonepeak的董事、二名来自bp的董事以及一名来自CPP Investments的董事组成。每位董事都具备深厚且相关的专业经验，这对嘉实多公司将大有裨益。
嘉实多是全球领先的润滑油品牌之一，服务于汽车、船舶、工业和能源领域的客户和消费者。嘉实多品牌凭借卓越品质和高性能享誉全球，这源于公司对创新和尖端技术的不懈追求。嘉实多产品销往全球150多个国家/地区，逾127年来始终致力于为公路、赛道、航空、海运和航天等领域提供助力。
嘉实多得到了领先另类投资公司Stonepeak的支持（该公司持有嘉实多的多数控股权）以及英国石油公司（“bp”）（纽约证券交易所代码：BP）（伦敦证券交易所代码：BP）的支持。嘉实多总部位于英国，在全球拥有超过6,000名员工。如需了解更多信息，请访问: www.castrol.com
Stonepeak是一家领先的另类投资公司，专注于基础设施投资，管理资产规模约为980亿美元。Stonepeak通过投资全球防御型硬资产企业，旨在为投资者和被投企业创造价值，重点聚焦下行风险防护与稳健的风险调整后收益。Stonepeak作为私募股权和信贷投资工具的发起人，为目标领域内的投资项目提供资金、运营支持与长期协作，助力其发展。投资领域涵盖数字基础设施、能源与能源转型、交通运输与物流以及房地产。
Stonepeak总部位于纽约，并在休斯顿、华盛顿特区、伦敦、香港、首尔、新加坡、悉尼、东京、阿布扎比和利雅得设有办事处。如需了解更多信息，请访问 www.stonepeak.com
Stonepeak:
Maya Brounstein
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嘉实多：
Victoria Johnson