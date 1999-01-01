个人数据或个人信息，是指与个人有关、能够直接或间接识别该个人身份的任何信息。我们可能处理以下有关您的个人数据：

在适用情况下，我们可能根据适用法律要求和当地惯例，向您提供补充隐私声明或特定司法管辖区的通知，以进一步说明我们的处理活动。

本声明说明我们处理的有关您的个人数据类型、处理目的、使用和保护方式、保留期限，以及您就个人数据享有的权利。

当您访问我们的任何网站或应用程序（“ 数字资产 ”）、参与我们的任何计划或活动、联系我们、购买我们的产品和服务，和／或以任何其他方式与我们开展业务时，嘉实多（“ 嘉实多”或“我们 ”）的某一实体或关联公司可能会收集和处理您的个人数据。

IP 地址、浏览器类型和版本、时区设置和位置、浏览器插件类型和版本、操作系统和平台，以及您用于访问我们数字资产的设备上的其他技术信息（例如通过 Cookie 和其他跟踪工具获取的信息）。

我们通常会保留与您的通信记录，包括电话通话记录；我们对通话进行录音，以协助员工培训和质量检查。

您向我们提供的营销或使用偏好，或我们根据向我们提供的其他数据推断的此类偏好。

您通过我们的渠道进行的交易详情、我们所提供服务的履行情况，以及付款详情。

您／由您触发的交互界面

下表进一步说明我们收集您数据的原因、使用方式，以及适用数据保护法律项下的合法依据。

在适用法律要求的情况下，我们会确保，为本声明所述目的处理您的个人数据具有适当的法律依据或其他有效理由。根据所在司法管辖区及适用要求，我们可能依赖一项或多项可适用的处理法律依据或理由，包括下述依据：

当我们为本隐私声明所述目的使用您的个人数据时，我们会确保具有相应的合法依据。

有关我们使用的 Cookie 以及如何管理您的偏好的更多信息，请参阅我们各数字资产上的“Cookie 偏好设置”页面。

您可以通过我们数字资产上的“Cookie 偏好设置”页面管理您的 Cookie 偏好。您也可以配置浏览器设置，拒绝所有或部分 Cookie，或在设置 Cookie 时获得通知。请注意，禁用某些 Cookie 可能会影响我们数字资产部分功能的正常运行或可用性。

当您访问我们的数字资产时，我们及我们的服务提供商可能会使用 Cookie 和类似技术，收集有关您使用我们数字资产的信息。

（例如咨询、银行、法律、保险及会计服务），或重组我们的业务，包括涉及出售、转让、合并及收购的情况（以及就前述事项进行谈判）。

• 预防和发现欺诈及／或其他犯罪活动或不当行为；和／或

合法利益（向我们的客户介绍数字资产以及我们的产品和服务），但适用数据保护法律要求取得同意的情况除外。 您可以随时点击每次通信中的退订链接，撤回此项同意／退订。

• 开展市场洞察活动；和／或根据我们为您建立的画像数据，对数字资产、服务或通信内容进行个性化定制。

• 通过电子邮件、电话、社交媒体与您沟通，向您提供您可能感兴趣的服务、产品和／或活动的信息； • 开展市场细分（包括出于营销目的）；

合法利益（改进和完善我们的业务模式和服务，更好地了解客户），但适用数据保护法律要求取得同意的情况除外。

• 开展市场洞察活动；和／或根据我们为您建立的画像数据，对数字资产、服务或通信内容进行个性化定制。

同意 ，仅限于适用数据保护法律要求的情况，例如涉及通过非必要 Cookie 和类似技术获取的信息。您可以随时在 Cookie 偏好设置中撤回该同意。

合法利益（维护和管理信息技术服务、网络和数据安全，以及预防欺诈），但适用数据保护法律要求取得同意的情况除外。

• 对设备和系统当前遭受的攻击进行统计监测和分析，并持续调整所提供的解决方案，以保护设备和系统免受当前攻击。

• 持续审查和改进我们数字资产上提供的信息，以确保便于用户使用，并防止潜在的服务中断或网络攻击； • 开展检测恶意代码或恶意行为者所需的故障排查／分析，并了解其可能如何影响您的 IT 系统；和／或

合法利益 （有效管理并向您提供服务，以及改进我们的服务），但适用数据保护法律要求取得同意的情况除外。

• 在您已订阅我们的通信内容的情况下，通过跟踪您与该等通信内容的 互动，例如您是否收到或打开电子邮件，或点击邮件中的链接，来提高通信内容的质量、内容水平和相关性。

• 改进和发展我们的业务（包括通过训练人工智能系统）；和／或

您可以选择不向我们提供您的个人数据。但是，如果您选择不提供，我们可能无法向您提供部分服务。

画像

我们可能根据上述个人数据对您进行画像。此类画像可能用于对数字资产或服务进行个性化定制、决定向您投放哪些广告，及／或用于安全威胁检测和预防。

4. 我们共享的信息

集团内部共享

在开展业务运营过程中，我们可能与本集团内的其他实体共享您的个人数据。

第三方服务提供商

我们可能与向我们提供服务的第三方服务提供商、代理商及承包商共享您的个人数据（例如我们的会计师、专业顾问以及信息技术和通信服务提供商）。我们也可能与业务合作伙伴共享您的个人数据；在适用数据保护法律允许的范围内，该等合作伙伴可能将数据用于其自身目的，例如管理和推广其产品／服务。我们委托的任何第三方提供商均须按照合同要求的安全措施保护您的个人数据。

社交媒体平台

在适用的有限范围内，我们可能使用您的个人数据，在领英（LinkedIn）、Instagram 和 Facebook 等社交媒体平台上开展广告活动，提供即将推出的服务或新产品信息，并确保您仅收到与您相关的产品和服务广告。我们可能与社交媒体平台共享您的个人数据，以便您在与相关平台互动时，看到我们认为您可能感兴趣的、有关我们或我们合作伙伴的产品和服务的广告。我们也可能与社交媒体平台共享您的个人数据，帮助我们向平台判断可能与您具有相似兴趣的个人展示相关广告。

法律及监管披露

我们可能依法披露您的个人数据，或在我们认为披露对于保护我们的权利及／或遵守司法程序、法院命令、监管机构的要求或向我们送达的任何其他法律程序属必要时予以披露。我们也可能就法律程序共享您的个人数据。相关机构可能位于您所在司法管辖区之外。在这些情况下，相关法律及／或监管机构将被视为数据控制者（并非按照我们的指示行事），并在我们共享数据后，主要负责决定如何持有和使用您的个人数据。

我们也可能与征信机构及反欺诈机构共享您的个人数据，以评估信用状况和产品适合性、核实您的身份、管理您的账户以及预防犯罪活动。

重组相关接收方

我们可能与我们拟向其出售、转让部分业务或资产，或与其合并部分业务或资产的第三方（及其顾问）共享您的个人数据。

5. 跨境传输

作为一家国际企业，我们可能将您的个人数据存储于全球其他集团实体，或向其传输您的个人数据。在此情况下，我们将确保数据接收地所在司法管辖区提供充分的数据保护水平，或依据一套全面、灵活的全球合规框架提供个人数据。该框架实施适当措施和保障机制（包括在适用情况下采用欧盟标准合同条款的相关模块及英国附录），以确保您的个人数据按照适用数据保护法律获得保护。

同样，在向位于其他司法管辖区的第三方传输个人数据时，我们将确保采取适当措施，为您的个人数据提供充分的保护，例如在与第三方签订的协议中纳入适当条款。

您可以通过下方联系方式，索取有关我们跨境传输及所实施合同保障措施的更多信息。

6. 您的数据的保留

我们保留您个人数据的期限将根据使用目的而有所不同。按照内部政策中记录的业务需要，我们将在实现各项目的所必需的期限内保留您的个人数据。不同司法管辖区的保留期限可能不同。例如，如果您位于英国，且我们与您订有合同，我们通常会在该合同终止后保留您的个人数据6年；如果预计可能发生诉讼，我们将延长保留期限。

我们根据出于以下需要而使用个人数据的时间确定保留期限：（a）实现本隐私声明所述目的；（b）满足监管机构、专业团体或协会要求或建议的期限；（c）遵守适用法律、法律保全要求及其他法律义务（包括合同义务）；以及（d）遵从您的请求。

法律或法规可能规定我们必须保留您个人数据的最短期限。我们仅在规定的保留期限内持有您的数据，期满后将其匿名化或删除。个人数据匿名化是指确保数据不再能够识别您本人。我们通过汇总数据（例如，得出有关某一群体而非特定个人的结论），或移除任何个人标识符（例如联系信息）来实现匿名化，使我们仍可利用数据识别趋势和模式，但无法再将这些数据与您关联。

如果您选择退订某项服务，我们可能保留一份包含您相关信息的“停止联系名单”，以了解您已退订并确保不再联系您。该名单中保存的个人数据不会用于任何其他目的。

7. 您的权利

根据您所在地区，下述部分或全部权利将适用于您。例如，如果您位于欧洲经济区或英国，您享有下述全部权利；如果您位于澳大利亚，您享有访问及更正个人数据的权利。

7.1 数据保护权利

访问您的个人数据。 在适用情况下，您有权获得我们持有的有关您的个人数据副本。

在适用情况下，您有权获得我们持有的有关您的个人数据副本。 更正我们持有的有关您的个人数据。 您可以要求我们更正我们持有的任何不完整或不准确的有关您的数据，但我们可能需要核实您向我们提供的新数据的准确性。我们持有的有关您的个人数据保持准确和及时更新十分重要。如您的个人数据发生任何变化，请通过下方联系方式联系我们，以便更新。

您可以要求我们更正我们持有的任何不完整或不准确的有关您的数据，但我们可能需要核实您向我们提供的新数据的准确性。我们持有的有关您的个人数据保持准确和及时更新十分重要。如您的个人数据发生任何变化，请通过下方联系方式联系我们，以便更新。 删除您的个人数据。 如果我们不存在继续处理个人数据的优先理由，您可以要求我们删除或移除相关数据。在您已成功行使反对处理的权利（见下文）、我们违法处理了您的信息，或我们为履行法律义务而必须删除您的个人数据时，您也有权要求我们删除或移除您的个人数据。

如果我们不存在继续处理个人数据的优先理由，您可以要求我们删除或移除相关数据。在您已成功行使反对处理的权利（见下文）、我们违法处理了您的信息，或我们为履行法律义务而必须删除您的个人数据时，您也有权要求我们删除或移除您的个人数据。 限制处理您的个人数据。 在以下情况下，您可以要求暂停处理您的个人数据：

您希望我们核实数据的准确性； - 我们对数据的使用不合法，但您不希望我们删除数据； 即使我们已不再需要相关数据，您仍需要我们保留，以便您提出、行使法律请求或进行抗辩；或 您已反对我们使用您的信息，但我们需要核实是否存在优先于您的权益、足以支持继续处理的合法理由。

在以下情况下，您可以要求暂停处理您的个人数据： 将您的某些个人数据转移给您或第三方。 在此项权利适用的情况下，我们将以结构化、通用、机器可读的格式，向您或您指定的第三方提供您的个人数据。请注意，此项权利仅适用于您向我们提供的、且我们基于同意或为履行与您订立的合同所必需而处理的信息。

在此项权利适用的情况下，我们将以结构化、通用、机器可读的格式，向您或您指定的第三方提供您的个人数据。请注意，此项权利仅适用于您向我们提供的、且我们基于同意或为履行与您订立的合同所必需而处理的信息。 在我们依赖同意处理您的个人数据时撤回同意。撤回同意不会影响撤回前已开展处理活动的合法性。如果您撤回同意，我们可能无法向您提供某些产品或服务。如属此种情况，我们将在您撤回同意时告知您。在我们征求同意的情况下，您可以通过数字化同意管理工具撤回同意，或向下方联系方式所列邮箱发送电子邮件。

7.2 反对权

如果我们基于合法利益处理您的个人数据，您有权随时基于与您特定情况有关的理由，反对此类处理，包括画像。

如果您行使反对权，我们将停止在相关情形下处理您的个人数据。但是，在某些情况下，我们可能证明我们具有继续处理您个人数据的强有力的合法理由；如属此种情况，我们将告知您。

7.3 向监管机构投诉的权利

我们致力于与您共同努力，公平解决有关我们使用您信息的任何投诉。如果您有任何疑虑，或希望向我们的隐私团队（包括相关数据保护官）投诉，请使用下方“联系我们”部分提供的联系方式。

您可能有权向有管辖权的监管机构投诉。

请注意，上述各项权利均非绝对权利，在某些情况下可能无法行使或不适用。

8. 谁对您的个人数据负责

负责处理您个人数据的嘉实多实体为 Castrol Group Holdings Limited，或在您所在国家或地区运营的相关嘉实多公司。如有要求，请参阅适用于您所在国家的补充条款，以获取当地嘉实多公司的更多信息。根据具体处理活动，其他嘉实多集团公司也可能处理您的个人数据。

如果您对本声明、我们的隐私实践或您的数据保护权利有任何疑问，请通过 privacy.response@castrol.com 联系我们，包括在适用情况下联系数据保护官或其他隐私联系人。

联系我们时，请注明您居住的国家及／或州，以便我们向您提供适当信息，并按照适用法律处理您的请求。

您行使隐私权利时，我们可能要求您提供核实身份所必需的信息。如果您通过获授权的第三方提交请求，我们可能要求提供该第三方获授权代表您行事的证明，然后再处理您的请求。

9. 我们链接的第三方网站

我们的数字资产可能包含指向第三方提供的外部网站、服务或内容的链接；这些网站、服务或内容不在我们的控制范围内，也不适用本声明。与这些外部内容互动可能使第三方收集或共享有关您的信息。该等第三方的隐私实践受其自身隐私声明约束。我们建议您阅读这些第三方的条款，以更好地了解其隐私实践。

10. 本隐私声明的变更

本声明最近更新于2026年10月。我们将在必要时再次更新，以反映法律及我们实践的变化。如果本隐私声明发生重大变更，我们将按照法律要求，通过电子邮件向您发出适当通知。我们建议您定期查阅本声明，以了解我们对您个人数据的处理情况。