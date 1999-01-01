1 0W-20 5W-30该机油的磷硫含量及硫酸盐灰分含量符合ACEA C2/C3/C5规格要求的上限值，可延长尾气后处理系统的使用寿命以满足国六要求。0W-40 5W-40适合国六b及以下无颗粒捕捉器的车型。

2 豪车认证 高端尊享 ：大众VW508 00/509 00；保时捷PORSCHE C20；宝马 BMW LL 17FE+；奔驰 MB-APPROVAL 229.71

3 0W-20 5W-30该机油的磷硫含量及硫酸盐灰分含量符合ACEA C2/C3/C5规格要求的上限值，可延长尾气后处理系统的使用寿命以满足国六要求。5W-40适合国六b及以下无颗粒捕捉器的车型。

4 该机油的磷硫含量及硫酸盐灰分含量符合ACEA C2/C3/C5规格要求的上限值，可延长尾气后处理系统的使用寿命以满足国六b要求。