嘉实多®智E版 畅行系列，护航爱车实现畅快驾驶体验。
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传承百年嘉实多品牌核心技术，针对日益多样化的用车需求，专为电商平台定制的高端产品系列。
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嘉实多®智E版 悦行系列，护航爱车悦享无忧旅程。
传承百年嘉实多品牌核心技术，针对日益多样化的用车需求，专为电商平台定制的主流产品系列。
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护航爱车安心出行，传承百年嘉实多品牌核心技术，针对日益多样化的用车需求，专为电商平台定制的主流产品系列。
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1 0W-20 5W-30该机油的磷硫含量及硫酸盐灰分含量符合ACEA C2/C3/C5规格要求的上限值，可延长尾气后处理系统的使用寿命以满足国六要求。0W-40 5W-40适合国六b及以下无颗粒捕捉器的车型。
2 豪车认证 高端尊享 ：大众VW508 00/509 00；保时捷PORSCHE C20；宝马 BMW LL 17FE+；奔驰 MB-APPROVAL 229.71
3 0W-20 5W-30该机油的磷硫含量及硫酸盐灰分含量符合ACEA C2/C3/C5规格要求的上限值，可延长尾气后处理系统的使用寿命以满足国六要求。5W-40适合国六b及以下无颗粒捕捉器的车型。
4 该机油的磷硫含量及硫酸盐灰分含量符合ACEA C2/C3/C5规格要求的上限值，可延长尾气后处理系统的使用寿命以满足国六b要求。